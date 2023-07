Reprodução/Instagram O casal publicou uma foto deitados na cama

O casal Moranguinho e Naldo posou na cama e chamou a atenção dos internautas com a foto apimentada. Na publicação nos Stories da modelo, a legenda: "Essa semana vai ser 42", revelou o recorde de sexo do casal.



A publicação revelou o número de vezes que o casal faz sexo em uma semana, e os internautas ficaram chocados com a revelação. Moranguinho e Naldo deram mais detalhes sobre a relação íntima do casal, que esta junto desde 2013.

"Do Stories pro feed porque me apaixonei por essa foto. É só lembrar que dormir é para os fracos. E essa semana tem 42 fácil (risos). Alguém mais com essa disposição?", escreveu Moranguinho na legenda.

Ainda este ano, Naldo revelou em uma entrevista ao programa Otalab, de Otaviano Costa, que fez sexo 37 vezes por semana com sua esposa. Além disso, relembrou a rotina sexual do casal. "37 vezes naquela semana, e a última vez foi uma hora antes da gente chegar aqui. Quase que rola no camarim também", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.