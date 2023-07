GNT/Reprodução Sandra Annenberg participa do 'Que História É Essa, Porchat?' e relembra época em atuou como Vicença em Chapadão do Bugre em 1988













Não é a grande maioria do público nacional que conhece Sandra Annenberg de folhetins. Inclusive, a jornalista já foi modelo e apresentadora de programas infantis, e relembrou com detalhes no Que História É Essa, Porchat? desta terça-feira (25) a época que viveu uma prostituta e precisou ficar nua na televisão.





Isso porque com apenas 18 anos, a jovem ficou sabendo que o diretor Walter Avancini estava preparando uma nova minissérie. Sandra quis muito participar, mas acabou chegando tarde demais para o teste e, então, "perdeu" sua chance.

Apenas até uma noite de sábado, em que a jovem recebeu uma ligação de Walter a convidando para substituir um outro nome escalado e atuar na produção. Sandra seria uma prostituta em início de carreira:

"Ela era uma jovem, estava começando a vida, não tinha muita experiência naquele assunto... Eu me identifiquei com ela nesse momento", divertiu-se Sandra.

Ao chegar no estúdio de gravação, o diretor foi logo perguntando a Sandra se ela já havia feito uma cena nua. "Eu nunca fiz cena, quem dirá nua", respondeu. Walter rebateu com um "então tira a roupa e vai pra cama". Ele queria desafiá-la para ver se a jovem teria coragem mesmo de aceitar o papel. E então...

"Tirei a roupa e fui pra cama. Não era isso? Ninguém grava isso como primeira cena. Não deu nem pra entrar no personagem! Mas começamos por aí, pela cena mais difícil que tinha", lembrou.

Além do mais, Sandra fez a cena com Edson Celulari. "Eu fui testada ao extremo porque foi um choque", disse a profissional que deixou de lado a vida como atriz para ingressar no jornalismo.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho