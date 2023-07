Reprodução/Instagram O ator ficou conhecido por seu personagem em Marimar

Nesta segunda-feira (24), o ator mexicano Alfonso Iturralde morreu após uma luta de quatro anos contra um câncer de próstata. O artista é bastante conhecido pelos brasileiros, e se destacou por sua participação como o vilão Renato Santibáñez, na novela Marimar, e como Heitor Paz, em Rebelde.

A confirmação de sua morte aconteceu somente nesta terça-feira (25), pela Associação Nacional de Atore do México. "Com uma ampla trajetória no cinema, teatro e televisão, lembrado por sua participação em novelas como Rebelde (2005), A Força do Destino (2011) e Marimar. Descanse em paz", publicaram.

O ator deixou quatro filhos: Alpha, Serena, Adam e Danna. Rosalba. Já a mãe de suas duas filhas mais velhas lamentou a morte de Iturralde em uma publicação no Facebook. "Quero agradecer ao nosso pai por sua vida e pelas filhas maravilhosas que me deu através dele", escreveu.

Nas redes sociais, os telespectadores lamentaram o ocorrido e relembraram as produções que o ator participou. Inclusive, seu trabalho está atualmente rodando no SBT, na novela Rebelde, onde interpretou o pai de Rick e Augusto.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko