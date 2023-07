Reprodução/JovemPan A emissora demitiu a setorista de Brasília

Após sofrer com a demonetização do YouTube e também com a falta de verbas publicitárias do governo federal, a Jovem Pan enfrenta uma crise financeira que impactou diversos setores da emissora. Nesta terça-feira (25), a apresentadora e repórter Katiuscia Sotomayor foi demitida. A setorista de política de Brasília viralizou nas redes sociais ao chorar ao vivo em uma notícia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.



O motivo de sua saída seria o salário elevado, e que possivelmente não estava de acordo com a atual condição financeira da empresa. Além disso, a apresentadora estava na emissora desde novembro de 2021, e a Jovem Pan estaria atrás de um nome mais jovem.

Até março deste ano, Katiusca estava no comando do programa Direto de Brasília, onde tratava de informações sobre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Além disso, dava informações sobre bastidores do comando do Brasil, onde ganhou mais destaque após o término do programa.

Ao F5, a repórter confirmou sua saída. "A TV passa por uma reestruturação e, como muitos colegas mais experientes, fui afetada pelas mudanças, apenas isso. Novos projetos vêm!", disse.

Nos últimos meses, a emissora tem enfrentado problemas financeiros que parecem não ter fim. Até o momento, mais de 100 patrocinadores deixaram de anunciar na empresa após a companha Desmonetiza, além de enfrentarem uma ação civil pública pedindo da cassação das duas concessões por parte do Ministério Público Federal e a demissão de inúmeros profissionais renomados.

Em contato com a coluna, a assessoria da Jovem Pan confirmou a saída da apresentadora.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.