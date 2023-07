Reprodução A cantora revelou detalhes íntimos que viveu no Coachella

Em sua participação ao De Frente com Blogueirinha, a drag queen Pabllo Vittar contou detalhes de um sexo grupal e fez revelações intimas sobre sua participação no Coachella, em 2019. "Tive que arrancar a unha do dedão", disse.



Os rumores de que a cantora teria participado de uma suruba após cantar no Coachella ganharam peso em 2019, mas somente agora Pabllo admitiu o acontecimento.

"Eu já tinha ido no Coachella para cantar com o Sofi Tukker. Eles me chamaram para cantar, mas depois que eu cantei fiquei tão bêbada, só queria aproveitar. Festival fora do Brasil é aquela coisa, ninguém me conhece muito ainda... Fiquei doida. [Em evento fora do Brasil] eu bebo, beijo na boca, fico com outras pessoas que não me conhecem. É muito bom você ficar com o boy que o boy acha que você é só ali mais uma na multidão, rola uma aproximação maior", explicou

De acordo com a drag queen, ela tinha tomado todas, beijou muito e depois participou de uma orgia, mas um rapaz pisou em seu dedão do pé: "Você lembra que eu tive que arrancar a unha do meu dedão? Rolou uma tour que eu estava fazendo uma surubona dentro do meu quarto nesse dia do Coachella, e o boy pisou no meu dedão com bota de cowboy. Foi babado. Doeu muito! E no dia outro no show da Ariana, falei 'não vou perder o show da pequena, arranquei minha unha, e fui com Deus. Não perdi".

Além disso, a cantora afirmou que rolou mesmo uma suruba, mas que hoje está mais quieta por conta de sua agenda. "Hoje em dia que estou mais quieta porque tem muito trabalho", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

