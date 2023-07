Ana Castela

Melody foi responsável por projetar Ana Castela no cenário nacional com o hit Pipoco, lançado em maio de 2022. Isso porque, antes disso, a sertaneja não era conhecida nacionalmente e tinha baixíssima projeção, mas graças ao fenômeno que Melody conseguiu emplacar, a canção elevou a moça ao estrelato com o título de Boiadeira e atingiu o grande o público. No entanto, com a fama, a moça do agronejo passou a esnobar a adolescente, a desdenhando quando questionada se toparia gravar uma nova parceria musical com jovem, -- algo que faria somente em caso de um pedido, mas possuía outras prioridades no momento.