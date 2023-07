Reprodução/Pinterest e Globo Vitória Guarizo e Rafael Cardoso tiveram um affair; influenciadora foi presa





Ex-affair do ator Rafael Cardoso, a influenciadora Vitória Guarizo foi presa na manhã desta terça-feira (25) em sua residência, em São Paulo. Ela, que é uma mulher transexual e também trabalha como modelo, é investigada por aplicar uma sequência de roubos e teve diversos bens apreendidos durante a batida policial.







O caso está correndo sob segredo de Justiça e nem mesmo a equipe de Vitória soube dar mais informações. O que se tem de concreto é que ela recebeu uma ordem de prisão temporária de 15 dias, sem possibilidade de soltura, e que já foi marcada para esta quarta-feira (26) uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital.

Reprodução/Instagram Gabriel Meneses também foi preso

A coluna apurou que foram apreendidos na casa da modelo um automóvel, bolsas de grife, aparelhos celulares, medicações e outros itens de valor. Além dela, seu atual namorado, Gabriel Meneses, também foi preso sob as mesmas circunstâncias.



"É uma situação grave e que está sob segredo de Justiça. Eu ainda não tive acesso ao processo, cheguei há pouco na delegacia para me inteirar e cuidar do caso. Gostaria de dar uma explicação minuciosa, mas no momento não posso falar nada. Amanhã haverá a audiência de custódia, e na quinta-feira (27) entraremos com o pedido de habeas corpus", disse a advogada criminalista Larah Rainov.

Na manhã de hoje, a influenciadora chegou a fazer postagens nos Stories do Instagram. A última, foi realizada três horas antes da publicação desta notícia, e constava apenas um "bom dia" aos seguidores.

Em nota, a assessoria de imprensa da modelo disse que ela está colaborando para as investigações. "Até o momento a prisão da nossa cliente é apenas temporária por 15 dias e que Vitória está colaborando com as investigações, esclarecendo os fatos, confiante de que provará sua inocência. O processo, no entanto, corre em segredo de Justiça e a defesa ainda está tomando conhecimento das acusações. Por fim, a defesa de Vitória Guarizo garante que todos os fatos serão esclarecidos e certa de que a verdade prevalecerá!".

Vitória ganhou projeção midiática no mês passado após o vazamento de imagens dela trocando carícias com o ator Rafael Cardoso. Eles, no entanto, nunca tiveram um relacionamento sério e, ao que consta, tudo não passou de uma situação casual.