Reprodução Adriane Galisteu em A Fazenda 14; ela retorna ao comando do reality





Após demitir cerca de 200 funcionários em apenas uma semana, a Record decidiu apertar os cintos e reduzir os cachês que serão pagos aos participantes de A Fazenda 15 por suas participações em ações publicitárias ao longo da temporada. E a queda não foi simbólica: teve uma baixa de 50% nos valores que serão embolsados.







É importante frisar que os tradicionais R$ 80 mil oferecidos nas assinaturas dos contratos serão mantidos. O que a coluna traz aqui é a informação da redução do cachê de publicidade, normalmente pago pelas empresas que patrocinam o reality ou decidem fazer ações pontuais dentro do programa.

Sabe aquelas provas ou dinâmicas que sempre levam o nome de uma marca e que os participantes ficam todos empolgados elogiando os produtos ou serviços? Por contrato, eles recebem um valor todas as vezes em que uma situação dessa é promovida no jogo. E antes, o cachê por merchan era de R$ 2 mil. Mas em A Fazenda 15, os peões receberão apenas R$ 1 mil por participação em ações patrocinadas.



A coluna tomou conhecimento deste cachê ao conversar, em off, com agentes de participantes que já estão apalavrados com a emissora sobre as entradas de seus clientes no programa. E os valores já foram repassados a todos, que estão cientes do quanto irão faturar pelas campanhas que executarem no reality.

As temporadas 12 e 13 de A Fazenda foram muito lucrativas para a Record e também para os peões. Mas a última edição teve fuga de anunciantes por conta do baixo nível promovido, sobretudo, por Deolane Bezerra e Tiago Ramos. A Netflix, que havia programado investimentos no reality, executou apenas uma campanha e cancelou as demais. Outras marcas que também negociavam ações interromperam as tratativas e caíram fora.

A Record vem enfrentando dificuldades para vender as cotas de patrocínio de seus realities. Além de A Fazenda 14 ter baixa procura por investidores, A Grande Conquista também decepcionou neste quesito, tendo apenas uma cota vendida (de sete disponíveis). Mas não podemos aqui afirmar que a redução do cachê publicitário esteja relacionada a este fator.



Nesta semana, a emissora deverá enviar os contratos aos participantes que selecionou para A Fazenda 15. A bem da verdade é que os documentos já deveriam estar nas mãos dos agentes dos integrantes do elenco, mas a onda de demissões afetou também o jurídico da Record, que atrasou esta etapa do processo.

A Fazenda 15 tem estreia prevista para setembro, e terá o comando de Adriane Galisteu pelo terceiro ano consecutivo. Serão 24 famosos disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão.