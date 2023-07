Divulgação A atriz pediu indicações de profissionais nas redes sociais

A atriz Marcella Maia, que interpretou a Morte em Quanto Mais Vida, Melhor, da Globo, ficou com parte de seu rosto paralisado após passar por uma cirurgia de emergência para tirar o silicone industrial. Agora ela está viajando por Malta em busca de um profissional para ajudá-la com sessões de fisioterapia. "Ainda sigo com alguns nervos paralisados", revelou



Após mais de um mês, Marcella continua com os tratamentos. Nesta terça-feira (25), ela usou seus Stories no Instagram para pedir a indicação de médicos, fisioterapeutas e contatos que possam lhe ajudar a continuar com o tratamento e fisioterapia.



"Passando aqui para dar um oi e pedir indicações de fisioterapeutas, preciso voltar. Pessoas que cuidam de paralisia no rosto. Preciso dar continuidade ao meu tratamento. Ainda sigo com alguns nervos paralisados. Preciso da ajuda de vocês. Alô, alô, Malta", publicou.



Há dez anos, a atriz teve a substância injetada em seu rosto. Na época, ela acreditava que estava se submetendo a um procedimento estético com uso de ácido hialurônico.



"Era nova, assinei o contrato autorizando. A gente sabe que existe uma pressão da indústria. Quando você não tem muita informação, acaba confundindo algumas coisas. Agora, estou me recuperando", disse.

Além disso, Marcella explicou como percebeu a mudança em seu rosto: "Tinha um pedaço [de silicone] no meu olho e ainda estou com parte do meu rosto paralisado. Os médicos não sabiam o que era".



Em junho, a atriz revelou o tumor no rosto e contou aos seguidores nas redes sociais sobre a situação. "Fiz uma cirurgia de emergência na Colômbia. Há alguns meses, descobri que fui vítima do silicone industrial há 13 anos. [...] Essa gravação é um desabafo, mas também um alerta a todas as jovens que, devido à pressão estética, acabam fazendo procedimentos sem antes pesquisar as técnicas e os profissionais", comentou.



"Por sorte, o pior não aconteceu comigo, mas eu estava com uma bomba-relógio em meu rosto. Prestem muita atenção e cuidado com o silicone industrial", completou.

Nos Stories do Instagram. a atriz desabafou sobre o ocorrido e tem compartilhado a rotina de tratamento da paralisia facial: "Não vou romantizar. Venho fazendo fisio[terapia] e vários tratamentos".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko