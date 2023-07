Reprodução/Instagram Xanddy Harmonia é uma das grandes atrações do Sauípe Weekend

Um Carnaval fora de época? Essa é a proposta Sauípe Weekend, que estreia sua primeira edição nos dias 7, 8 e 9 de setembro na Costa do Sauípe, na Bahia. O festival entra para o calendário de ações do empreendimento turístico-hoteleiro, seguindo os passos dos eventos que marcaram a história desse complexo.







Serão três dias de festas, com pool parties e baladas noturnas ao som de diferentes nomes da música nacional. O público poderá aproveitar o show de Bell Marques, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Xand Avião, Timbalada, Tomate, É O Tchan, Peixe, Banda Eva, Rafa e Pipo Marques, DDP Diretoria e o DJ Kvsh. As vendas já estão disponíveis para os foliões no site do evento.

No Sauípe Weekend, os shows acontecerão em cima do palco e do trio pranchão. O evento oferece serviço 100% All Inclusive, nos hotéis, para todos os hóspedes durante o período da festa.



A iniciativa surgiu da parceria entre a Oquei Entretenimento, NA Entretenimento e a Aviva, empresa responsável por Costa do Sauípe.

A iniciativa busca trazer de volta a realização de grandes eventos com o objetivo de aproximar ainda mais o destino do público baiano e consolidar a Costa do Sauípe como um ponto de referência no cenário do entretenimento nacional.

* Texto de Lívia Carvalho

