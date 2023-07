Reprodução O piloto Flavio ao lado da filha Nina durante homenagem no vôo

















A edição do Fantástico na noite desse domingo (23) dedicou 5 longos minutos da sua programação para uma reportagem sobre a declaração surpresa do pai piloto à filha Nina, de 17 anos, que voltava da viagem de formatura. Após a exbição, os telespectadores rasgaram críticas à relevância fraca do conteúdo no dominical, que é prestigiado por matérias de fôlego e assuntos de interesse público. "Tá faltando pauta?", questionou um usuário na rede social.





Isso porque a equipe se esforçou para exibir uma alta produção sobre o assunto. Logo no início do programa, o público pôde ver, inclusive, o cenário alterado com direito a uma arte especial simulando o interior de uma cabine onde as apresentadoras, Maju Coutinho e Poliana Abritta, estavam entre os assentos da aeronave.

O conteúdo da reportagem diz respeito a surpresa de Flávio Serra, piloto da Azul, que conseguiu trocar a sua escala de trabalho para comandar o voo que levaria a filha, Nina Serra, e seus colegas de turma de volta para São José dos Campos após alguns dias na Bahia.

Foi a primeira viagem do Flávio em voo comercial em que a filha foi passageira.

E para que a jovem não desconfiasse de nada, as janelas da cabine do piloto foram cobertas com tapadeiras enquanto o comandante ficou escondido, para não ser visto.

Na matéria, o repórter conversa com Nina, que narra a situação e discorre sobre a sua relação com os pais. Na web, os comentários a respeito do conteúdo geraram insatisfação e uma enchurrada de críticas. "O avião não caiu, ninguém tem nenhuma doença terminal, o avião não transportava cocaína, nada. Simplesmente uma reportagem sobre absolutamente nada. Nem numa redação escolar alguém ousaria ir tão longe", criticou o ator Daniel Furlan.



Uma matéria do Fantástico sobre um piloto de avião comercial que um dia fez um voo com a filha dele a bordo. E É SÓ ISSO — Daniel Furlan (@DanielSFurlan) July 24, 2023





"Matéria absolutamente nada a ver", disse um internauta. "Fiquei imaginando a mesma matéria onde o pai da menina é motorista da uber", ironizou outro.

Assista ao trecho da reportagem:

Era só mais mais uma viagem de formatura do terceirão para Porto de Galinhas, porém o impensado aconteceu, mudando a vida de todos 😰 #Fantástico pic.twitter.com/Un3Iz9oAH6 — Jeff Nascimento (@jnascim) July 24, 2023









* Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho