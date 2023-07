Thais Magalhães/CBF Ao exibir a estreia da Seleção Feminina na Copa do Mundo, a TV Globo registrou a maior audiência no horário desde 2008: 16 pontos de média.

















A estreia da Seleção Feminina de futebol na Copa do Mundo fez a Globo bater seu recorde e registrar a maior audiência em 15 anos, engolindo os ibopes registrados por Ana Paula Araújo e Patrícia Poeta nas manhãs da líder de audiência com o Bom Dia Brasil e com o Encontro.





De acordo com dados prévios do Painel Nacional de Televisão (PNT), a Globo registrou média de 16 pontos das 8h01 às 9h57. Esse é o maior índice marcado pela emissora desde agosto de 2008.

De acordo com dados levantados pela própria Globo, a audiência aponta um crescimento de 100% no horário em comparação com as quatro últimas segundas-feiras. Em São Paulo, a média foi de 14 pontos, e no Rio de Janeiro de 20 pontos, um crescimento de 75% e 82%, respectivamente.

A equipe brasileira derrotou a seleção do Panamá por 4 a 0, com gols de Ary Borges e Bia Zaneratto.