Reprodução/TV Globo Clara (Regiane Alves) em cena de Vai na Fé; atriz não renovou o seu contrato com a Globo

















Regiane Alves gravou as últimas cenas como Clara na novela Vai na Fé, de Rosane Svartman, nessa sexta-feira (21), e não renovou seu contrato com a Globo. Diante disso, a atriz passa a trabalhar na empresa apenas com acordo por obra e está livre para negociar com outras emissoras e plataformas de streaming.





A informação do fim do contrato de Regiane foi antecipada pela colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo. A artista, que estreou na emissora aos 22 anos na minissérie A Muralha (2000), publicou fotos no Instagram emocionada ao lado de Priscila Steinman, intérprete de Helena.

"Esperamos que vocês gostem dessa reta final de Vai na Fé, porque fizemos tudo com muito amor. Só tenho a agradecer a Priscila Steinman pela parceria e a toda equipe pelo trabalho excepcional", escreveu na legenda. O casal Clara e Helena conquistou a torcida do público, que reclamou quando as cenas de beijo das duas foram censuradas na trama. Regiane chegou a admitir que ficou frustrada com os cortes.

















Após atuar em novelas do SBT e da Band, Regiane migrou para Globo e estrelou folhetins de grande sucesso do canal como Mulheres Apaixonadas - atualmente reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, Páginas da Vida (2006) e a A Vida da Gente (2011).



A decisão parte do fim da política de contratos fixos para elenco da emissora. A Globo pretende enxugar a folha de pagamento e evitar que funcionários recebam salários sem estar trabalhando. Os artistas, protanto, podem voltar a aparecer em projetos futuros do canal com acordo por obra.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho