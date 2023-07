Rogerio Pallatta/SBT Cantor Salgadinho desabafou sobre corte em sua fala no programa Eliana desse domingo (23)

O cantor Salgadinho relatou uma situação desconfortável no programa Eliana desse domingo (23). Horas após a exibição de sua participação no vespertino, o artista veio em suas redes sociais reclamar que sua aparição foi cortada e que, diante disso, se sentiu desrespeitado.







Na ocasião, o pagodeiro representou a música dos anos 1990 ao lado de Exalta, Negritude Junior, Adryana Ribeiro e os irmãos Vavá e Márcio, no quadro Dia de Sorte para ajudar os gêmeos Ayan e Ayana. Os convidados ainda avaliaram a qualidade dos sambistas mirins.

"Editaram minha fala no programa da Eliana do SBT e foi deselegante. Não me tirem de casa para cometerem esse desrespeito, por favor", escreveu no Instagram.





A declaração chamou a atenção de Fabiane Gomes, coordenadora musical da atração, que justificou o corte da participação do pagodeiro: "Desculpa, mas você entende de TV e sabe que existe tempo de arte. Com isso, infelizmente, temos que cortar muita coisa do programa! Triste fiquei eu com a sua reação! Te recebemos com o maior amor e respeito como sempre iremos te receber!", comentou na publicação.

Salgadinho replicou: "Falei coisas importantes para mim e para o samba, e vocês poderiam ter falado no dia. Não foi uma fala longa, eu encurtaria a fala. Para mim, é falta de respeito cortar e não avisar. Eu não sou artista da sua produção, conversar é sempre bom, porque sempre estaremos na linha do respeito, Fabi", apontou.

Fabiana ainda tentou acalmar o convidado: "Como vamos falar para você o que a gente não sabia que você falaria? Pode ter certeza que para a gente é triste ter que cortar várias coisas, mas é o que temos que fazer por causa do tempo de arte. Mas pode ter certeza que não é nada pessoal, nada com você e nunca com nenhum convidado, mas é o que tem que ser feito. Também não gostamos, mas temos que fazer, você entende?", finalizou.

Mas Salgadinho não aceitou a explicação: "Sinceramente me causou profunda tristeza". Respondeu com o apoio de famosos como o ator Rafael Zulu, o médico e ex-BBB Fred Nicácio e as cantoras Vanessa Jackson e Maria Gadú, que entrou na discussão com a profissional do SBT.

"Sério? Que coisa mala. Abusiva, 'aff', por isso não vou a nenhum desses programas absurdos", defendeu Salgadinho.

Reprodução/Instagram Salgadinho não gostou do corte no programa Eliana e coordenadora musical de atração rebate





*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho