A atriz Malu Dimas, que vive Adélia Batista na novela Amor Perfeito da Globo, é um exemplo de superação. A artista contornou o destino convencional de pessoas pretas, pobres e faveladas, e conseguiu, por meio de muito esforço e amor à arte, um emprego na TV e emplacar uma personagem revelante na maior emissora do país.





Em uma entrevista exclusiva à coluna, Malu contou mais detalhes sobre sua carreira e mudança de vida após ser aprovada para o elenco de Amor Perfeito. A novela foi seu primeiro teste para a televisão, mas a artista já estava ambientada com o meio artístico.

Formada em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais, ela tem apenas 26 anos, mas já luta há anos por um espaço no meio artístico. Embora trabalhasse no teatro, e tenha realizado mais de dez espetáculos pelo Projeto Palavra Viva, Malu precisou recorrer a outros meios para conseguir dinheiro. Entre as atividades paralelas, ela atuou como panfleteira, professora e animadora de festas. Essas funções, foram essenciais para que ela chegar onde está.

"Eu pegava outros empregos para conseguir uma renda extra, mas eu sempre trabalhei com teatro. Eu estava me formando na faculdade e apresentando meu TCC, e tinha acabado de estrear um espetáculo autoral, e comecei a investir mais minha atenção e estudos para o audiovisual e atuação para câmera, e comecei a mandar o meu material", explicou.

"Quando a gente começa a andar no caminho, ela começa a aparecer e ficar visível. A partir daí eu fui chamada para fazer o teste, foi o meu grande primeiro teste no audiovisual e eu passei. Foi uma alegria muito grande", contou.

Natural da periferia de Belo Horizonte, Malu contou que só conseguiu compreender todo o seu potencial quando acreditou que era possível: "Comecei a acreditar que era possível. Não era um sonho impossível de acontecer e que não tinha condição, como muitas pessoas fazem a gente acreditar. Principalmente por ter uma origem humilde, a gente é muito colocada nesse lugar".





Atualmente, Malu consegue se manter trabalhando somente como atriz. "É o momento de mais estabilidade e mudou bastante a minha relação. Me mudei de BH e agora estou no Rio. Mudou demais a relação como eu vejo o mundo", disse.

"Os meios que eu ando são totalmente diferentes, lidando com famosos. Eu estou no meio de pessoas que são muito conhecidas, e começando a ser reconhecida na rua. Isso muda nossa visão social de como viver. Então hoje eu consigo me manter de alguma forma, e não estou precisando, graças a Deus, trabalhar com outras coisas pra conseguir uma renda extra. Tô muito feliz, que continue assim. Prosperidade e abundância", brincou.

Malu se mostrou muito grata pelas oportunidades que recebeu em sua vida, e principalmente pelos trabalhos que exerceu antes de entrar na Globo.

"Todos esses trabalhos que eu tive que fazer, até mesmo os trabalhos em lugares mais subservientes, foram importantes para me formar como pessoa, sabe? De ter humildade na vida e de não ter medo do trabalho. Eu sempre corri atrás do meu, sempre precisei fazer meu dinheiro e sempre estive muito disposta. E isso me formou para ter coragem de conseguiu mandar o teste também, ‘vou fazer esse teste, já fiz coisas muito mais difíceis na minha vida e deu certo'. Me tornam uma pessoa mais forte hoje em dia e que tem mais noção de classe e raça mais forte."

Sobre sua representatividade e importância na novela, ainda mais atuando em um papel que quebra tabus com a ideia de pretos apenas em funções de empregados, pobres e criminosos, Malu demonstra sua gratidão.

"É uma das coisas que mais me alegra em estar nesse projeto. Eu fui chamada e me surpreendi muito. Minha personagem desde a sinopse já tinha uma família, uma carreira e sonhos. É uma personagem negra que não é só a empregada da casa", afirmou.

Por fim, a atriz comentou sobre o elenco de Amor Perfeito ser formada por 50% dos participantes sendo negros. "São personagens não só no lugar de subserviência... Foi espetacular e está sendo, todo dia é um grande aprendizado.É uma felicidade muito grande participar", finalizou.





