Reprodução/Youtube O ex-participante de A Grande Conquista já tem novos planos para o futuro

Em uma entrevista exclusiva à coluna, Suely Suita, mãe de Andressa e Alexandre Suita, comentou sobre a participação de seu filho no reality show A Grande Conquista, da Record. De acordo com ela, o filho já tem planos e participaria de outro reality show.







Suely ressalta que embora seja muito cedo, já que seu filho foi eliminado às vésperas da grande final do programa, ela acredita que ele vai participar de outro reality show.

"Porque como a experiência é única, ele gostou demais. Ele disse que não tem preço o que ele viveu lá dentro, até porque ele fez aquilo que ele gosta. Então eu acho que ele vai topar outros sim e vai focar mesmo nessa área", revelou.

Sobre assistir seu filho no reality, Suely deixou claro o orgulho que sentiu: "Foi muito maravilhoso acompanhar ele. É uma experiência muito boa, porém preocupante porque a gente fica preocupado com eles lá dentro e o que possa acontecer. Eu acompanho desde quando acordo até eles deitarem. Foi uma experiência muito valiosa e preciosa de se ver".

A mãe de Alexandre relembrou que não ficou surpreendida quando o filho contou que entraria no programa. "Não me assustei porque a gente já dava essas ideias. A gente sabe que o reality, se a pessoa souber conduzir lá, é uma nova porta que se abre", disse.





Em relação às torcidas, Suely contou que o movimento que recebeu com Alexandre em A Grande Conquista foi mil vezes maior ao de Andressa em A Fazenda. A modelo participou da segunda temporada do reality show da Record, e também contou com o apoio da família.

"O movimento hoje foi mil vezes maior. Naquele tempo não tinha muito contato com as pessoas, mas hoje as redes sociais ajudam muito. Tanto acrescenta quando diminui. Foi muito boa, as pessoas participaram muito mais. O número de fãs foi muito maior. Os fãs dele aumentaram muito mais", explicou.

Já experiente em lidar com a repercussão dos filhos nos reality shows, Suely ressaltou que o público abraçou seu filho. "Ele foi realmente ele lá dentro. O Alexandre é aquilo ali. Eu achei que o público elogiou muito, porque a gente recebe muitas mensagens de carinho. Foi muito positivo", relatou.

Entretanto, quando ainda estava confinado, os internautas comentaram sobre a falta de engajamento dos familiares para ajudarem a permanência de Alexandre no programa. Suely explicou que muitos não conseguiram tanto tempo para dedicar-se ao filho: "Exige muito dos familiares, então muitos não vão deixar os seus afazeres para ficarem só focados. Mas teve muita torcida".

Andressa Suita também recebeu críticas por não puxar mantos mutirões para seu irmão. Já Suely deixou claro que sua filha fez de tudo para a torcida. "Acho que não tinha muito mais o que fazer. O resultado era aquele ali. Foi o primeiro reality show dele. Foi muito intenso, então não ia mudar muita coisa", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko