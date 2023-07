Reprodução/Instagram O dançarino comentou sobre haters da ex-BBB

No último domingo (23), Key Alves esteve no Programa Silvio Santos para participar do quadro Jogo das Três Pistas, ao lado de sua irmã gêmea, Keyt Alves. Enquanto a ex-BBB comentava sobre a mudança da sua vida e reconhecimento após o reality show, dois bailarinos cochicharam no fundo. A cena viralizou nas redes sociais, e os internautas ficaram curiosos sobre o que estariam falando.



Em entrevista ao colunista Arthur Pires, do Observatório dos Famosos, um dos bailarinos, Douglas Oliveira, revelou que estava sendo atacado pelos fãs de Key Alves. "Acho que nunca havia sido atacado dessa forma, é bizarro!!! A galera de fato perdeu a mão. Ofendem e nem se importam com o estrago na vida do outro, ainda mais um bailarino, que 'rala pencas' pra ter uma vida digna!", contou

Sobre o que teria recebido doas fãs da ex-jogadora de vôlei, Douglas revelou: "Ridículo, bailarino de merd*, vai consertar os dentes, vários emojis de vômito. Fora algumas pessoas aleatória dizendo... tome cuidado e se proteja, os fãs de Key são loucos, vai no Twitter se defender".

Em relação ao vídeo que viralizou, o dançarino explicou que a forma discreta de conversarem é algo comum entre todos do balé: "No programa, que é sempre feliz, quando não [estamos] dançando, [ainda] permanecemos no palco o tempo todo. Então, tanto eu quanto as outras bailarinas, conversamos sobre tudo. Diversos assuntos, muitas das vezes, estamos partilhando algo nosso particular. O sorriso no rosto tem de estar sempre, e quando falamos, falamos dessa forma com sorriso no rosto, e boca quase sem abrir".

Deixando claro que não possui nada contra Key Alves, o dançarino reforçou que o programa foi gravado há duas semanas e não lembrava exatamente o que estavam conversando.

"Provavelmente estávamos falando sobre o salto que ela usava. Ou, pelo meu olhar que nem no vídeo está direcionado a Key, e sim na irmã dela do outro lado", explicou Douglas finalizou explicando que não recebeu orientações da emissora após a repercussão do vídeo: "Orientação ainda não, mas deu um engajamento, rsrs… o que estou recebendo de fotos no direct, e muito ataque dos haters".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko