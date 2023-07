Reprodução/Band O programa Melhor da Noite será comandado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo

Após a saída de Faustão da Band, a emissora definiu a data para estreia de Melhor da Noite e Perrengue do Dia, programas que irão assumir a faixa noturna diária da programação da emissora. Com isso, as novas atrações terão início previsto para o dia 14 de agosto, e ocuparão a lacuna deixada por Fausto Silva.



Os apresentadores Glenda Kozlowski e Zeca Camargo estarão do comando do Melhor da Noite, exibido entre 20h30 e 22h, de segunda a sexta-feira.

A atração contará com a presença de outras personalidades e profissionais, como Henrique Fogaça e Carla Bigatto. As informações foram divulgadas pelo jornalista Flávio Ricco, do R7.

O novo projeto visa movimentar as afiliadas da Band espalhadas por todo o Brasil. Assim, o programa promete unir jornalismo, esporte e entretenimento, além de se conectar com o público por meio das redes sociais, enquetees, sorteios, links ou in loco, nos estúdios.

Inclusive, alguns quadros do Melhor da Noite já foram definidos, são eles: Planeta Incrível, Olhar do Brasil, Séries, Ciência, Música, Pets, Caçadores de Fake News e o reality Crush 65+.

Já o Perrengue do Dia estará sob o comando de Tatola Goas, Dennys Matto, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos. A atração já faz parte da programação da Band desde o fim de 2021, aos domingos, mas dessa vez ficará cerca de meia hora no ar.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko