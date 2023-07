Divulgação/MTV Valentina Bandeira é a nova apresentadora do Beija Sapo













A comediante e atriz Valentina Bandeira, que viveu a vilã Cora na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, e mais recentemente a tresloucada Dira em Todas as Flores, da Globo, é a mais nova apresentadora do Beija Sapo , game de pegação da MTV, exibido entre 2005 e 2007. Para a versão de 2023, ela revelou à coluna que deseja imprimir suas carcaterísticas um tanto quanto provocadoras para atrair o público e alanvacar de vez a reexibição do programa.





"O que eu trago do meu DNA [para o programa] é meu humor, esse jeito meu debochado de falar coisas... O melhor que eu tenho a oferecer é a minha perspicácia e acidez com muito carinho, afeto, fazendo com que todo mundo se sinta bem e à vontade. É um constrangimento gostoso de sentir", contou ela, que ressaltou não ser uma pessoa "moldável".

"Jeitinho" esse que os espectador pode perceber em sua apresentação do podcast do Tinder, rede social de relacionamentos que patrocina o retorno do programa, que será exibido na Pluto TV e também na MTV. Diante do seu potencial, a moça se mostrou estar, inclusive, pronta para as comparações de sua perfomance com a da precursora do Beija Sapo, Daniella Cicarelli.



"Eu estou totalmente preparada para comparações que venham a surgir. Até porque eu também era muito fã da Cicarelli. Eu estou com a minha sensação de responsabilidade de fazer isso acontecer de um jeito bom, mas eu acho que vai ser muito diferente eu apresentando, porque são duas temperaturas completamente diferentes de apresentadoras", disse ressaltando o diferencial.

E completou: "A gente ainda tem a referência da Cicarelli, mas como o primeiro Beija Sapo. Eu espero que as pessoas comprem a minha a minha entrada", desejou.

Valentina Bandeira ficou conhecida como Danusa, em Geração Brasil (2014), atuou como Janaína em Totalmente Demais (2015), integrou o elenco do Zorra (2016-2020), interpretou Cora em Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), e seu mais recente trabalho na Globo foi em Todas as Flores (2022).

Na dinâmica do Beija Sapo havia um participante denominado príncipe ou princesa e a pessoa tinha que escolher um, dentre três participantes vestidos de sapos ou pererecas, para dar um beijo na boca no final do programa.

A escolha passava por fases, como a visita ao quarto do pretendente e a defesa feita no programa por um amigo ou familiar escolhido pelo pretendente, momento em que eram exibidas as fotos do participante quando criança. Beija Sapo fez história na MTV ao exibir pela beijos entre pessoas do mesmo sexo em um programa de namoro na TV, o que era um tabu no início do milênio.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho