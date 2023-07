Divulgação Criadoras de conteúdo adulto produzem novo reality show

As hot influencers Lina Nakamura e Yasmin Mineira se juntaram com outras criadoras de conteúdo para inovar nas plataformas +18, e com isso desenvolveram uma versão proibidona do reality show A Fazenda, da Record.



"Pensamos em fazer conteúdo em uma fazenda e a coisa deu tão certo que ficamos mais tempo, virou convivência, reality. Mostramos tudo de forma explícita, sem frescura. A coisa pega fogo nas brincadeiras. Está tudo no OnlyFans e no Privacy", contou Lina.

"É como um reality show, usamos as câmeras de maneira estratégica para mostrar a intimidade, sem atuação ou cena forçada. Isso mexe com os homens. Eles gostam quando a coisa parece um flagrante de sacanagem. Postamos algumas coisas leves nas redes sociais e eles piraram", completou.

Os telespectadores podem conferir os conteúdos nas plataformas OnlyFans e Privacy, e o sucesso foi tanto que Lina e Yasmin já pensam em dar continuidade no projeto. "Os homens assistem realities e outros programas imaginando uma versão +18 e nós queremos fazer isso. Inclusive reproduzir algumas personagens, de repente", revelou.

"Querem saber se podem gravar com a gente, alguns mandam fotos com roupa de peão. Um famoso que já participou do reality mandou um nude só com chapéu", comentou, aos risos. "Eles pedem opinião, perguntam se tamanho é documento, como gostamos de fazer as coisas. A gente devolve em tom de provocação", disse.

Com o sucesso do reality show, a dupla realizou um arraiá que contou com a presença de diversas criadoras de conteúdo, como Aylla Gatinna, Suzy Hot, Pampam, Bianca Ferraz, Bella Peron e Fernanda Cristina.

No evento, as hot influencers fieram barraca do beijo, dança na fogueira e muita pegação, o que também rendeu demais para suas gravações.

"As coisas que gravamos durante esse arraiá na fazenda estão batendo recorde de acesso porque está tudo realmente especial. Já estamos pensando até na próxima festa temática. Quem sabe sobre futebol, afinal, peguei minha faixa de Miss do Bragantino e estou querendo viver uma fase maria-chuteira", informou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko