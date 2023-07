Reprodução/SBT Hamburgueria enviou seis combos para o Fofocalizando (SBT), mas, segundo filha da dona, nome do estabelecimento nem foi mencionado









A equipe do Fofocalizando está sendo exposta no Twitter por telespectadora por suposto "golpe". Isso porque Brida Carolline, indentificada como filha da dona da Hamburgueria Sweet Rock Burger, acusou o programa de "calote" por contratar o serviço, mas não divulgar a marca. A consufão aconteceu na tarde dessa quinta (20), após o SBT entrar em contato com o estabelecimento para que enviasse dez combos temáticos, em referência ao filme da Barbie.





Em uma série de tweets, a moça relata como foi o combinado e como sua mãe passou mal com a situação. "Eles iriam divulgar. Ela ficou toda feliz, pagou uma freelancer para ajudá-la a preparar tudo, o tempo era extremamente curto então eles a autorizaram enviar apenas seis combos", escreveu.

Brida ainda conta que a mãe correu com tudo, porque eram combos (hambúrguer + batata + refrigerante + doces) tudo rosa e personalizado. Mas quando a encomenda chegou até o SBT, a emissora teria dito que não iria divulgar o nome, pois tinha fechado com outra hamburgueria.

O programa exibiu os combos ao vivo. A dona da hamburgueria, teria identificado que os combos apresentados na TV eram os dela.

"Comeram os combos da hamburgueria da minha mãe AO VIVO e nem ao menos mencionaram o nome da nossa hamburgueria, além é claro das piadas sarcásticas do Leo Dias", relatou.

E os apresentadores realmente provaram os hambúrgueres da Barbie, mas em nenhum momento houve um agradecimento ou citação à empresa/pessoa que forneceu o lanche. Inclusive, Leo Dias declarou que "não comeria o hambúrguer nem por um alto cachê". O colunista também detonou o molho cor de rosa e fez piadas: "Para mim molho rosa está estragado", disparou. Assista ao momento:

Ameaças Judiciais



Após as denúncias ganharem repercussão na web, Brida Carolline apagou uma das publicações por sofrer "ameaças judiciais".

"Bom vamos lá. Ameaçaram a gente com processos, colocaram pilha na minha mãe, ela tendo que atender nossos clientes e esses cara ligando, cobrando, ela ficou extremamente nervosa, passando mal e por isso apaguei o post. Acalmei ela, e vou postar de novo. ELES NÃO VÃO ME CALAR.", exclamou.

De acordo com Carolline, o SBT informou que pagaria pelos produtos após a emissão da Nota Fiscal. Mas a moça rebate e fala que a denúncia não é sobre valores "mas da falta de ética e profissionalismo", afirmou.

Vamos divulgar o nome da hamburgueria da mãe da querida, já que o fofocalizando só comeu e não falou o nome do lugar ❤️ https://t.co/G9QULpanum pic.twitter.com/bEZa8JflRa — Bic Müller  (@bicmuller) July 21, 2023





Posicionamento do SBT

A coluna entou em contato com a emissora, e a assessoria alegou que não exisitiu nenhum acordo com a hambugeria em dar crédito e mostrar a marca. No combinado não houve permuta, todos os produtos foram comprados e pagos.

