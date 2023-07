Reprodução/Netflix A ex-participante do reality show não gostou do que seu ex-noivo disse

Após Italo Antonelli contar no podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que Karen Bacic "foi pra Minas e tacou o rodo lá", a ex-participante do Casamento às Cegas 3 rompeu o silêncio. De acordo com ela, muitas coisas que estavam sendo ditas eram mentiras.





O ex-noivo de Karen esteve no podcast e contou sobre a repercussão do relacionamento dos dois, principalmente após Italo pedir sua mão em casamento durante do programa de reencontro.

Na ocasião, Italo explicou a dinâmica da relação dos dois, e que no último carnaval Karen havia ficado com outras pessoas: "Tanto é que Carnaval, meu... Minha intenção era ir pra Minas, não fui pra Minas. Ela foi pra Minas e tacou o rodo lá".





Entretanto, em uma entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash Uol, a ex-noiva parece não ter gostado da fala e se mostrou incomodada. "Olha, falador passa mal, né? Muitas coisas que estão dizendo por aí são mentiras e, no momento em que eu puder realmente falar, vou contar tudo. Toda a verdade que aconteceu. Tem muita história que não bate e basta prestar atenção", afirmou.

Além disso, Karen afirmou que se decepcionou fortemente com Italo, e relembrou os acontecimentos que viveu com Valmir, seu ex-parceiro do reality show. "Foi um choque. A primeira decepção [com Valmir] aconteceu faz tempo e eu já tinha resolvido, mas essa nova decepção [com Italo] eu precisei de um tempo para digerir. Todo mundo já foi enganado um dia, mas ser exposta assim não é fácil", revelou.

