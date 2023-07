Divulgação O ator já tem um look preparado para a final do programa

O empresário Tácito Cury, que participou da etapa da Vila, no reality show A Grande Conquista, retornou de Nova York e preparou um look com todo o glamour que merece para a final do programa da Record. A grande final acontece nesta quinta-feira (20), e ele não poderia ficar de fora.



O ex-participante do programa ficou conhecido por sua passagem polêmica, inclusive protagonizando desavenças com Thiago Servo, que disputa a final de A Grande Conquista.

Após sua eliminação, Tácito foi a Nova York, mas agora retornou para o final do programa. Ainda que tenha sido eliminado no começo do jogo, o ator não deixará de causar na final e está afiadíssimo para atacar seu principal desafeto, que é tido como o favorito a faturar o prêmio de R$ 1 milhão na noite de hoje.

Com a ajuda do estilista Paulo Velnttin e sua alta custura, o empresário preparou um look avaliado em R$ 30 mil para o grande momento. Com tecidos nobres e muitos cristais de Swarovski, o ator garantiu: "Estou amando fazer parte dessa Constelação de Estrelas que o Paulo Valenttin veste".

Além disso, Tácito conta com a capacitação e assessoria de Luis Pablo Trenti Mack, que acompanha sua trajetória e anunciam o projeto Retratos de Luz. O ator integra o time de personalidades que mudam a vida de inúmeras pessoas, e planeja conseguir verba para obras do Padre Julio Lancelotti.

*Texto de Júlia Wasko

