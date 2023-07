Reprodução/Instagram Jefferson Moraes foi internado e passou por cirurgia na última terça-feira





O cantor sertanejo Jefferson Moraes foi internado às pressas na tarde da última terça-feira (18) em um hospital de Goiânia apresentando dores severas na região inferior do abdominal e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência no mesmo dia. Por conta de sua internação, ele precisou cancelar toda sua agenda de shows.







Assim que deu entrada na unidade de saúde, ele recebeu atendimento prioritário e rapidamente os médicos encontraram o diagnóstico: pedra no rim. Uma delas estava bem na entrada do ureter, que fez ele sentir as fortes dores. No mesmo dia, foi submetido a uma cirurgia para a retirada dos cálculos.

Jefferson segue internado e precisará se afastar dos palcos por seis dias, de acordo com as recomendações da equipe que o atendeu. Mas o principal show previsto para os próximos dias, na 44ª Festa do Peão de Jaraguá, em Goiás, está mantido por enquanto.



"Graças a Deus deu tudo certo a cirurgia, apesar da dor está tudo bem. Coloquei dois cateteres, um de cada lado", escreveu ele nas redes sociais. O sertanejo ainda rebateu a algumas acusações de que estaria fingindo sentir dores somente para ganhar "biscoito" na internet.

"Para os curiosos que ainda acham que eu fingiria uma dor dessas, muita luz e Deus no coração aí", completou o sertanejo na publicação.

"Venho através deste informar que o paciente Jefferson Moraes Sampaio foi submetido a cirurgia de urgência para tratamento de cálculo no ureter distal bilateral, às 14 horas do dia 18 de julho de 2023. Procedimento realizado sem intercorrências, seguem em bom estado geral e sob cuidados da equipe médica. Paciente com orientações de cuidados e repouso pós-operatório devendo permanecer afastado de suas atividades por seis dias, a partir desta data", diz o boletim médico assinado por Gabriel Amorim de Brito.