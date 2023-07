Reprodução/Youtube O ex-participante do reality show revelou detalhes do relacionamento

Italo Antonelli contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que Karen Bacic também ficou com outras pessoas enquanto estavam se relacionando às escondidas, antes de pedir a mão da moça no reencontro do Casamento às Cegas. "Ela foi pra Minas e tacou o rodo lá", revelou.

O ex-participante de Casamento às Cegas 3, que pediu Karen em casamento durante o episódio de reencontro da terceira temporada do reality show, contou mais detalhes da relação.

"No comecinho de fevereiro a gente se encontrou de novo. A gente se encontrava de forma esporádica, numa festa, num rolê ou casa de alguém. Não tinha nada combinado. A gente não combinava nada. Não tinha nada disso de plano", explicou.





Italo inclusive detalhou como o casal passou o Carnaval, e afirmou que Karen ficou com outros homens: "Tanto é que Carnaval, meu... Minha intenção era ir pra Minas, não fui pra Minas. Ela foi pra Minas e tacou o rodo lá".

"Eu sei. Ela me falou, todo mundo me falou. Tipo, ela me falou. Falei que ia com os meus amigos pra praia e não fiz praticamente nada no meu Carnaval. Tá de boa, curti. E a gente continuou levando", completou.

Além disso, Italo afirmou que eles ficaram um longo tempo sem se encontrar pessoalmente desde que começaram a trocar beijos e a construir a relação. "A gente chegou a ficar mais de um mês sem se ver. Normal", citou.

De acordo com ele, os dois se encontravam apenas em festas, mas ser marcar algo de fato, e isso se estendeu até um mês antes do reencontro, não havendo um acordo entre eles. "Uma vez a cada 15 ou 20 dias. Era bem esporádico. Não tinha um namoro até aí", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko