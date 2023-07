Reprodução/RedeTV! Amaury Jr. pede demissão da RedeTV! após 21 anos





Um dos relacionamentos mais longevos da TV brasileira acaba de chegar ao fim. Amaury Jr. pediu desligamento da RedeTV!, onde trabalhou por 21 anos (não consecutivos) e agora investirá em novos projetos com sua produtora de conteúdos e também em um programa na TV norte-americana.







Em comunicado enviado à imprensa, a RedeTV! informou que a decisão foi amigável, em comum acordo e ainda enfatizou que sempre houve um excelente relacionamento entre o apresentador e a emissora, que o ajudou a fazer história na TV com seu colunismo social.

"Em comum acordo com a RedeTV!, o apresentador Amaury Jr. está se desligando da emissora depois de 21 anos na casa. Amaury Jr. faz questão de enfatizar que enquanto lá esteve sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional. A RedeTV!, por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente a sua produtora Callme Comunicaçōes Ltda, com novos projetos e concomitantemente dedicar seu tempo à BRAZITV em Orlando (FL)", diz a nota enviada na tarde desta sexta-feira (21).

Nestes 21 anos de RedeTV!, Amaury teve uma breve saída, que durou apenas um ano, entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, quando decidiu retornar à Band. Insatisfeito com os rumos de sua atração no canal da família Saad, ele não renovou o contrato e pediu para voltar à emissora de Osasco --e foi recebido de braços abertos.

Amaury estreou com o colunismo social na TV em 1982, com o programa Flash, na TV Gazeta. O sucesso foi tão grande que em seis meses o programa foi transferido para a Record, onde ficou apenas um ano, e logo em seguida se mudou para a Band.

Em 2001, ele aceitou o convite para retornar à Record assim que Otávio Mesquita foi contratado pela Band. Mas permaneceu na emissora de Edir Macedo por apenas um ano, iniciando em 2002 seu relacionamento com a RedeTV!.