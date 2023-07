Reprodução/CBF A jornalista comentou sobre demissão da Globo

Após ser demitida da Globo na última segunda-feira (17), ao apresentar um evento da Confederação Brasileira de Futebol e descumprir uma das regras da emissora, Lívia Torres comentou sobre sua saída da empresa. De acordo com a repórter, ela sempre agiu com ética e profissionalismo, dando seu melhor pelo trabalho. "Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos", afirmou.



Em uma publicação no Instagram, Lívia falou sobre o fim de seu contrato com a emissora. Acompanhado de diversas fotos de suas coberturas, a jornalista relembrou momentos que viveu no trabalho, e disse que se sentia bem em saber que ajudou os brasileiros.

"Conforta meu coração saber que meu trabalho ajudou um pouco brasileiros como a Dona Janete. A franqueza daquela senhora, que na fila pra não passar fome me contou sua difícil história de vida, tocou o país e atraiu uma corrente incrível de solidariedade", explicou.

Sobre sua profissão, Lívia ressaltou que é apaixonada pelo Jornalismo e foi de peito aberto para tantas vivências: "Eu amo jornalismo porque sou louca por gente e por contar histórias. Fui de peito aberto a muitas lutas, especialmente, por causa das pessoas. A elas devo meu maior agradecimento".

A respeito de sua atração dentro da emissora, a repórter pontuou que entendeu que precisa ousar e que sua verdade era se doar intensamente ao trabalho. "Entendi que muitas vezes é preciso ousar. Escutei o 'não', busquei o 'sim'. Só descansei quando me deparava com verdade. E a minha verdade sempre foi a doação intensa para o melhor trabalho. Cimentei cada tijolo com ética, profissionalismo e entrega. Dobrei horas, busquei incessantemente as melhores aspas, cultivei as melhores fontes", revelou.

Por fim, Lívia informou que era grata por tudo o que aprendeu, mas que havia chego a hora de voar. "Sou grata por tudo que aprendi e construí. Chegou a hora de recalcular a rota, alçar novos voos. Obrigada por tanto carinho. A gente se vê por aqui. Bons ventos virão!", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko