Reprodução/Instagram A apresentadora revelou mais detalhes sobre intimidade com marido

Em uma entrevista ao Fofocalizando, Mara Maravilha revelou que seu marido, Gabriel Torres, a procura para sexo todos os dias, mas que ela precisa segurar a onda. De acordo com ex-apresentadora do SBT, a diferença de idade faz com que rapaz tenha mais fogo que ela. "Eu poderia dizer que ele é tarado", disparou.

"É interesseiro e chantagista, como todo homem. Quando quer, vocês estão me entendendo, aquilo... É quase um dia sim e outro também. Por ele sim [rola sexo todo dia]. Por isso que às vezes eu brinco: 'Meu amor, vou te dar um vale night. Pega, mas não se apega, se previna'", explicou.

Em relação ao vale night, a cantora confirmou que ele tem, mas Gabriel afirmou que não usa: "Ter eu tenho, mas não usei nenhum".

A diferença de idade entre o casal, em que Mara Maravilha tem 55 anos e Gabriel Torres 33, resulta no marido tendo mais vontade. "Gabriel, eu poderia dizer que ele é tarado. Só que eu tenho 56 anos, já tive menopausa. Meu fogo é diferente hoje em dia. O dele está uma fornalha, mas eu faço minha parte bem feita", disse.

"Vamos esclarecer as coisas aqui. Eu estou queitinho, não estou falando muito até agora. O fogo é baixo, mas, quando acende a brasa, a brasa pega fogo mesmo. É forno a lenha", esclareceu Gabriel. "Se ele fosse gay também e eu aceitasse, em um mundo tão liberal, qual o problema? Não é o nosso caso, entendeu?", destacou Mara.

Sua fala fez com que os internautas relembrassem que, no início do relacionamento, muito se especulava sobre sua orientação sexual. "Eu sempre tive muito claro na minha vida, e que eu respeito muito a opção sexual de cada um. Às vezes, colocavam que de alguma forma errada e que eu fosse algo que eu não sou. Minha sexualidade era questionada, minha idade, meu interesse que tinha nela como mulher. Ela é mulher linda, que eu primeiramente me apaixonei pela pessoa que ela é, pela mulher, depois fui ter dimensão da artista que ela era", afirmou Gabriel.

"Nossa história já responde por si. A gente tem um filho lindo, maravilhoso, que completou a nossa vida. Acho que foi um presente que ela me deu e eu dei a ela", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko