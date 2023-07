Reprodução/Instagram Péricles foca nos treinos para melhorar saúde e perde 40 quilos em dois anos









Péricles está realmente focado no projeto fitness. E a maior prova disso é que o cantor já acorda com um verdadeiro pique e motiva os seguidores a treinar logo de manhã, como fez nessa quarta (19) no Instagram: "Bom dia, meu povo! Quem acordou no treino por aí? Aqui 'está pago', como todos dizem! Vamos que vamos!", compartilhou trechos de seus exercícios na academia.

























A mudança de hábitos foi elogiada por famosos na rede social, que comentaram na publicação. "O bicho está pegando faz tempo no nosso grupinho do WhatsApp, rapaziada! Saibam! Péricles está voando!", escreveu Thiaguinho. "Vai Péricles! Estamos juntos, irmão!", disse Marcos Mion. "Detona, paixão", acrescentou Ferrugem.

Desde que começou uma reeducação alimentar combinada com exercícios, o pagodeiro, de 54 anos, já emagreceu 40 quilos em cerca de dois anos.





"A atividade física foi essencial para melhorar minha disposição para as atividades do dia a dia, como brincar com minha filha Maria Helena de 3 anos, e também primordial para melhorar minha performance no palco", admitiu em entrevista à Glamour.

*Texto de Lívia Carvalho

