Reprodução/PlayPlus Medrado expõe suposta traição de ex-participante de A Grande Conquista e Alexandre Suíta solta a identidade do rapaz













Um burburinho começou na internet desde que a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, publicou em sua coluna a notícia de que um participante de A Grande Conquista, que é casado, dormiu com outra colega de confinamento durante o período de reencontro dos participantes eliminados. A jornalista não revelou a identidade do rapaz, mas Medrado pode ter acabado com a surpresa da situação.





Isso porque há um vídeo que está circulando nas redes sociais que mostra Medrado fofocando com Alexandre Suita sobre a suposta traição durante Festa Final do reality da Record, que aconteceu na madrugada de terça-feira (18) para quarta-feira (19). No momento em questão, a rapper aparece conversando com o empresário quando se inclina e cochicha algo em seu ouvido.

Medrado repete a fala mais duas outras vezes até que o participante compreende a informação e, surpreso, acaba soltando o nome do então rapaz em voz alta. Confira o momento no vídeo abaixo:

🚨 POLÊMICA: aqui podemos escutar quem é o suposto homem casado da grande conquista que traiu a esposa, não irei citar nomes, ouçam vocês mesmos principalmente no final do vídeo... #AGrandeConquista pic.twitter.com/b1r73IzATu — Furacão Da CPI (@FuracaoDeCpi) July 20, 2023





No trecho, Alexandre cita o nome "Tiago", até que é interrompido por Medrado "Não. Fica quieto. Não fala!". Na web, os internautas apontaram Tiago Dionísio como a pessoa que teria dormido com outra participante fora do confinamento. Afinal, seu xará, o Servo, segue no confinamento e é um dos finalistas da competição.

De acordo com Fábia Oliveira, o então rapaz, já eliminado do reality, andou cantando várias colegas de confinamento e que, após algumas investidas, uma das mulheres caiu no papo e dormiu com o rapaz, que é casado. Até o momento, Tiago Dionísio não se manifestou sobre a suposta traição.

















Tiago é casado com Débora Isline, com quem tem um filho, Theo de 9 meses, e atualmente soma mais de milhões de seguidores nas redes sociais. Natural de Parnamirim, cidade da Grande Natal, o sucesso do humorista começou a tomar forma com a publicação de uma série de vídeos em que apresenta as profissões de uma forma diferente na tentativa de encantar (ou enganar) as mulheres durante o primeiro encontro.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho