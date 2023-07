Divulgação Os irmãos gravaram doze faixas inéditas

Os irmãos Pedro Henrique e João Victor se preparam para mais um passo na carreira artística. Na próxima segunda-feira (24), a dupla gravará o seu primeiro DVD, com 12 faixas inéditas, em Goiânia.



A gravação, intitulada Pedro Henrique e João Victor Ao Vivo, na capital de Goiás, será restrita apenas para familiares e convidados, e os irmãos prometem movimentar o mercado da música com o novo sucesso.

Os dois são uma nova e grande aposta do mercado musical, e fazem parte do elenco da WorkShow, um escritório de gerenciamento de carreiras artísticas, que os ajuda com shows, agendas e muito mais.

O DVD será lançado nos próximos meses e conta com 12 músicas inéditas. Dessas, cinco são de composição própria da dupla e conta com parceiras e assinaturas de outros compositores conhecidos de Goiás.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko