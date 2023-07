Reprodução O ator presenteou seu marido com uma joia

Enquanto viaja pela Itália, o comediante Carlinhos Maia presenteou seu marido, Lucas Guimarães, com um colar caríssimo. A joia é feita de esmeraldas colombianas e diamantes, e na avaliação do mercado, não custa menos de R$ 300 mil.



O joalheiro Paulo Teixeira foi o designer e responsável pela idealização da peça. A joia conta com esmeraldas colombianas, e o valor de um quilate de gema pode chegar a 9 mil dólares.

Nos Stories, o Carlinhos mostrou a reação de Lucas ao receber o presente. "Pelos dias dos namorados que você ficou sem presente", disse o influenciador.

"Meu pai. Isso é verdade? Que presente. A minha vó sempre assistia essa novela [Esmeralda]. E hoje eu tenho minha própria esmeralda", reagiu Lucas.

O casal está viajando com Deolane Bezerra pela Itália, e nesta semana se hospedaram juntos em um hotel no qual as diárias do local vão até R$ 13 mil. O hotel é um castelo do século 10, localizado nas montanhas da região de Umbria, na Tosca.

