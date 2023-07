Divulgação/RedeGlobo Allan Souza Lima interpreta Frei João em Amor Perfeito

















Allan Souza Lima está no ar na Globo, de contrato assinado, e executando um trabalho elogiado como Frei João na novela Amor Perfeito. Mas como seu acordo é por obra e ele não tem vínculo fixo com a emissora, eis que a concorrência veio e o "levou". O ator está prestes a estrear como protagonista da série Cangaço Novo, do Prime Video, plataforma de streaming da Amazon.





No dia 18 de agosto o público conhecerá Ubaldo, um infeliz bancário de São Paulo que, sem ter nenhuma lembrança da infância, descobre uma herança e duas irmãs no sertão cearense: Dilvânia (Thainá Duarte), que lidera um grupo que adora seu famoso pai falecido; e Dinorah (Alice Carvalho), a única mulher em uma gangue de ladrões de banco.

Ubaldo chega à cidade, passa a ser cultuado pela forte semelhança com o pai, e é chamado a cumprir seu destino como o novo mítico "cangaceiro" e líder supremo da gangue. Ubaldo terá que enfrentar bandidos, assassinos, policiais corruptos e literalmente explodir pequenas cidades enquanto embarca em sua jornada, tentando desesperadamente manter seus valores morais sob controle.

Confira o trailer:





A nova série brasileira Original Amazon é filmada na região Nordeste do país e protagonizada por Allan Souza Lima, Alice Carvalho e Thainá Duarte. Com direção de Fábio Mendonça e Aly Muritiba, a produção da O2 Filmes terá première mundial no Festival de Cinema de Gramado, no dia 14 de agosto, e, antes, será tema de um painel exclusivo no Imagineland, no dia 29 de julho, em João Pessoa.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho