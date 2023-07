Reprodução/SBT/Reprodução/Instagram Leo Dias acerta bolada em Mara Maravilha no Programa do Ratinho

Leo Dias não perdeu tempo e acertou uma bolada em cheio na cara de Mara Maravilha na noite dessa terça-feira (18) no Gol Show, quadro do Programa do Ratinho, do SBT. Ao lado de Chris Flores, o integrante do Fofocalizando foi desafiado a acertar cada chute pelo valor de R$ 200. Foi então que, diante das fotos de Xuxa Meneghel, Mara, Anitta, Naiara Azevedo, Lívia Andrade e Gusttavo Lima, o jornalista escolheu seu desafeto como alvo e, na primeira tentativa, derrubou a placa, fez o golaço e garantiu o prêmio.







"R$ 200 para cada um que derrubar", disse Ratinho. "Mara primeiro? Mara vai trabalhar com Chris Flores", divertiu-se o apresentador. "Mas o chutaço significa o quê?", questionou Leo. E o veterano do SBT replicou: "É audiência, Leo! Audiência".

Na sequência do golaço, Chris agitou o público a pedir que Leo chutasse em Anitta. E Ratinho disparou: "Você é inimigo da Anitta". O colunista de celebridades negou, aos risos, e seguiu o jogo. Confira o momento:













Mas por que Mara é alvo certeiro de Leo Dias?

Acontece que os dois são inimigos mortais desde a época em que trabalhavam juntos na primeira fase do programa Fofocalizando, do SBT, em 2018. Os desentedimentos se estenderam em troca de farpas na frente das câmeras, choro de Mara ao vivo, entre outras polêmicas, como a suspensão de Leo do vespertino no mesmo ano.

Isso porque, na ocasião, Leo Dias publicou nas redes sociais, por engano -- já que alegou estar sem as lentes de contato e, por isso, houve o descuido -- uma imagem de La Casa de Papel, da Netflix, na qual os personagens da série tiveram os rostos substituídos pelos apresentadores do programa de fofocas. O problema é que na montagem Mara Maravilha foi representada com o emoji de um demônio, o que a deixou enfurecida.

Diante disso, a comunicadora recorreu à direção do Fofocalizando e Leo foi suspenso da edição.

Reprodução Leo Dias compartilha montagem em que Mara Maravilha é substituída por emoji de diabo





E as tretas não param por aí. Entre as indas e vindas na amizade dos dois, recentemente Mara gravou um vídeo esquisitíssimo para Leo Dias sobre ser paquita de Xuxa.



A briga toda começou quando o colunista de celebridades citou Mara Maravilha no programa Fofocalizando, do SBT, dando a entender que ela queria fazer parte do grupo de WhatsApp de Xuxa, Angélica e Eliana, diante da insatisfação da famosa em não integrar o trio das ex-apresentadoras infantis no Criança Esperança 2023.

🚨GRAVE: Mara Maravilha se pronuncia após ficar de fora mais uma vez do encontro entre Xuxa, Eliana e Angélica:



“Eu MM nunca pedi para fazer parte de nenhum grupo. Eu não faço o tipo de paquita, de loira. Me ajuda a te ajudar, Léo Dias”.



pic.twitter.com/7OgvH8tidL — CHOQUEI (@choquei) July 14, 2023









*Texto de Lívia Carvalho

