Reprodução O ator negou que foi agredido pelo namorado

Menos de 48 horas após publicar em seu Instagram uma mensagem dando a entender que havia sido agredido pelo namorado, o ator Jesuita Barbosa negou que sofreu uma agressão por parte de Cícero Ibeiro. "Não fui agredido fisicamente ou verbalmente nem sofri nenhum ato abusivo", esclareceu.



O ator, que ganhou projeção nacional por seu papel como Jove em Pantanal, novela da Globo, afirmou que estava em um momento de estresse emocional e isso o levou a publicar tal mensagem, insinuando que Cícero teria sido violento.

Barbosa explicou a situação em nota à coluna Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo. "Esclareço que, num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta. Não fui agredido fisicamente ou verbalmente nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado", afirmou.

A publicação, feita na noite de segunda-feira (17), foi apagada logo depois, mas os internautas não deixaram de se questionar sobre o relacionamento dos dois. Nos Stories, Barbosa se referiu ao suposto agressor como C.I, e logo identificaram como seu atual namorado.

O desabafo, apesar de não ter nenhuma confirmação, levantou suspeitas de que o ator estaria enfrentando um relacionamento abusivo. No post, Barbosa escreveu: "C.I. me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko