Divulgação A apresentadora estará na Record na próxima semana

Na próxima terça-feira (25), a apresentadora Ana Maria Braga participará de uma gravação na Record, onde será homenageada em uma série especial do Domingo Espetacular. O programa celebrará os 70 anos da emissora, e a veterana que fez sucesso na Record nos anos 1990 conseguiu o aval da Globo para a gravação.



Ana Maria dará um depoimento sobre sua passagem pela emissora de Edir Macedo entre 1993 e 1999, quando esteve no comando do Note e Anote.

Inicialmente, a Globo não havia concordado com a gravação na emissora concorrente, mas voltou atrás e permitiu que a apresentadora fosse homenageada no Domingo Espetacular.

Em 1992, a jornalista foi contratada pela Record para apresentador o programa de variedade, intitulado Note e Anote, e cinco anos depois contou com a companhia do Louro José.

A apresentadora ganhou muita fama com sua entrada na emissora, e recebeu um título no Guinness Book de maior permanência no ar. Ela também fez sucesso com o talk-show Programa Ana Maria Braga, que ficou no ar por três anos.

Após cerca de sete anos, Ana Maria assinou um contrato com a Globo e foi ao ar com o programa Mais Você, novamente acompanhada de Louro José.

*Texto de Júlia Wasko

