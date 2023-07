Top Chef Brasil traz novo elenco e mudança no time de jurados; confira

Bárbara Mattos

Tem 32 anos e é do Rio de Janeiro (RJ). Atualmente, grava conteúdo gastronômico para a internet. Faz trabalhos de personal chef e dá consultorias. Já trabalhou em padaria, pizzaria, vendeu doce em estação de trem e seu sonho sempre foi a alta gastronomia. Já passou fome na vida e hoje dá valor à comida. Entrou na área pela confeitaria e fez o curso Condon Tec na Le Cordon Bleu. Trabalhou com vários chefs e também no Vale das Palmeiras, do ator Marcos Palmeira, fazendo doces com insumos orgânicos. Define-se como focada, mas também impulsiva, acelerada e quer provar que não faz apenas doces. Gosta de desafios e é competitiva no que faz.