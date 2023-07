Divulgação/CNN Leandro Cipoloni





Mais mudanças no mercado, desta vez na CNN Brasil. Na tarde desta terça-feira (18), o canal de notícias demitiu seu vice-presidente de Jornalismo, Leandro Cipoloni, que trabalhava na empresa desde fevereiro de 2019, e foi um dos profissionais que ajudou a fundar o veículo. O clima nos bastidores é de surpresa. À coluna, a CNN frisou que o pedido de saída partiu do próprio executivo.







A coluna teve acesso a um comunicado interno, enviado somente a funcionários, no qual é dito que a ruptura do contrato foi feita de maneira amigável.

"Cipoloni é um dos mais completos jornalistas que conheci e deixará para sempre sua marca na CNN", disse João Camargo, chairman da empresa, no comunicado interno enviado a todos os funcionários. "Desejamos sucesso a ele no próximo desafio profissional".

A saída de Cipoloni do canal pegou a todos de surpresa. Embora sua fama de "casca grossa" predominasse nos bastidores, as fontes ouvidas pela coluna relataram que essa demissão era uma das últimas que elas esperavam ver por lá, tendo em vista que ele era um dos pilares da CNN, e profissional da confiança dos donos da empresa.

"A criação e consolidação do projeto da CNN no Brasil me proporcionaram enorme aprendizado e realização profissional, além do privilégio de conviver com um time fabuloso de grandes jornalistas e amigos para toda a vida. Entendo que o ciclo está completo", disse Cipoloni no comunicado enviado aos funcionários.

Bastidores

Embora a saída tenha sido amigável, fontes da coluna apontaram dois fatores que pesaram neste processo: a dificuldade em elevar os índices de audiência e também a saída repentina de Daniela Lima, principal nome do time de âncoras, que pediu demissão sem ao menos querer ouvir uma contraproposta de seus chefes. O descontentamento com a chefia não era recente, e quando a GloboNews bateu em sua porta, ela não pensou duas vezes e apenas aceitou o convite.



Alta cúpula



Cipoloni entrou no time de criação e fundação da CNN Brasil juntamente com Douglas Tavolaro, ex-CEO e ex-sócio do canal. Quando decidiu trazer a marca ao país, ele ocupava o posto de vice-presidente de Jornalismo da Record, e levou consigo profissionais de sua confiança.

Antes de fechar com Tavolaro, Cipoloni também trabalhava na Record, onde ficou por 15 anos e chegou a ocupar a função de Diretor de Gestão de Jornalismo.



Com sua saída da CNN Brasil, quem assume o cargo de VP de Jornalismo, de maneira interina, é Virgílio Abranches, que atualmente responde pelo cargo de Executivo de Conteúdo e Operações. Ele também está no canal de notícias desde sua fundação, e também era um dos profissionais da confiança de Tavolaro.

Comunicado

Leia a nota completa enviada aos funcionários sobre a saída de Leandro Cipoloni do canal de notícias:

"A CNN Brasil e Leandro Cipoloni, vice-presidente de Jornalismo, informam o encerramento de seu contrato, de maneira amigável, a pedido do jornalista.



Entre os primeiros contratados pela emissora, em 2019, Cipoloni foi responsável pela implantação da estrutura de jornalismo da CNN no Brasil e formação de um time vencedor. Será substituído interinamente pelo jornalista Virgilio Abranches, vice-presidente de Conteúdo e Operações, que irá acumular as duas funções.

'Cipoloni é um dos mais completos jornalistas que conheci e deixará para sempre sua marca na CNN', afirma João Camargo, chairman da empresa. 'Desejamos sucesso a ele no próximo desafio profissional.'

'A criação e consolidação do projeto da CNN no Brasil me proporcionaram enorme aprendizado e realização profissional, além do privilégio de conviver com um time fabuloso de grandes jornalistas e amigos para toda a vida. Entendo que o ciclo está completo', diz Cipoloni. 'Ao Rubens Menin [controlador da CNN Brasil], ao João Camargo e à CNN Internacional, minha enorme gratidão pela confiança em todos estes anos e por terem me dado total liberdade para praticar jornalismo apartidário, crítico e independente.'