Reprodução/Record A saída de profissionais da Record abalou os bastidores da emissora





Hoje a coluna acordou com uma triste mensagem de uma fonte: os dias de fúria da Record não acabaram. Nesta terça-feira (18), mais profissionais perderam seus empregos e fazendo fila no departamento de Recursos Humanos para assinarem suas rescisões. Desta vez, profissionais que atuam nos braços digitais da rede de Edir Macedo, como o portal r7, entraram na lista de cortes.







Entre os nomes que recebemos está o de Eduardo Marini, profissional premiado e experiente, que comandava o R7 Entrevista, uma página do portal de notícias em que realizava entrevistas de profundidade com diferentes perfis, que iam desde artistas da Record a pessoas comuns que têm histórias de superação para contar.

A última entrevista publicada por Marini foi com o cantor Bell Marques, no último domingo (16). Antes, ele tinha uma coluna de Esportes no R7 e fazia entradas frequentes nos telejornais da RecordNews para fazer análises e comentários sobre as rodadas da semana.

Até ontem, o "terceiro andar" da Record de São Paulo estava imune. Nesta área se concentram as instalações completas do R7, que incluem a Redação, o Comercial e Parcerias. Mais nomes foram dispensados, mas a coluna está recebendo de maneira gradativa, já que o RH adotou o mesmo esquema de ontem: o colaborador chega na emissora e é encaminhado automaticamente ao setor para iniciar seu desligamento.



Na TV, os cortes ainda não cessaram. Profissionais que estão na lista de dispensas, mas que não compareceram ontem ao trabalho por conta da folga acumulada pelo plantão no fim de semana, também serão notificados hoje sobre suas permanências ou saídas.

Mais de 200 demissões

O corte avassalador em sua folha de pagamentos é resultado de um ano fiscal turbulento para a Record, que fechou 2022 com um rombo de R$ 500 milhões em seu caixa. A emissora tentou a todo custo segurar os postos de trabalho, mas como a situação neste ano não tem encaminhado para uma guinada substancial, a decisão foi reduzir ao máximo os custos.



Entre os nomes mais populares do elenco da emissora, Patrícia Costa foi uma das primeiras desligadas na manhã de segunda-feira. Ela estava na Record desde 2010, mas vinha sendo subaproveitada nos últimos anos, sendo escalada apenas para fazer a edição de sábado do Fala Brasil.