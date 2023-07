Reprodução/Internet Jesuita Barbosa revela agressão e fim de namoro com Cícero Ibeiro













Jesuíta Barbosa, o famoso Jove da novela Pantanal, da Globo, fez uma postagem um tanto quanto misteriosa em seu Instagram na noite dessa segunda (17). Em suposta alusão ao namorado Cícero Ibeiro, o ator direcionou às iniciais C.I.: "Me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner", escreveu em um plano de fundo escuro no story, que em seguida, foi apagado.

A mensagem intrigou os fãs, que suspeitaram o fim do relacionamento, e também, uma denúncia de agressão feita por Cícero. Mas este, infelizmente, não é o único indício de que Jesuíta tenha realmente vivido uma relação abusiva. Os dois já protagonizaram uma briga em público.





No dia 26 de maio deste ano, amigos da coluna encontraram os dois no show da cantora Vanessa da Matta, que aconteceu no Espaço Unimed, em São Paulo. Na ocasião, fontes relataram que se assustaram com a discussão do casal em frente à porta do banheiro do estabelecimento, e que na cena, Cícero deu um tapa na mão de Jesuíta e o empurrou para longe com agressevidade.

A sensação é de que houve ali uma crise de ciúmes, no entanto, ao perceberem que estavam sendo vistos, quando os fotógrafos que cobriam o evento os encontraram novamente em outro momento, captaram outro clima: de romance. Os dois estavam coladinhos curtindo o show e posaram se beijando em diversos registros.

Jesuita e Cícero apareceram pela primeira vez como um casal em agosto de 2022, em um show de Caetano Veloso.

Na época, o ator disse que eles estavam apenas se conhecendo. Inclusive, fotos dos dois se beijando na praia do Leblon, no Rio de Janeiro, se espalharam pela internet e, em pouco tempo depois, o namoro foi assumido.

