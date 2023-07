Reprodução/Instagram Manoel Soares vai lançar uma série de projetos ao longo deste segundo semestre









Com o retorno de Patrícia Poeta à Globo , Manoel Soares divulgou seus planos próximo semestre. Após sair do Encontro, o jornalista vem dando pistas nas suas redes sociais de que está trabalhando em seu novo programa: o Bombou, agregador multiplataforma que divulga notícias do dia (publicadas em veículos como UOL e Jovem Pan) e comenta assuntos em alta. Tudo ao longo de dez minutos. Ao falar sobre o relançamento do programa Mais Médicos, o apresentador, inclusive, imitou Luiz Inácio Lula da Silva.





Este é o primeiro lançamento de uma série que Manoel vai divulgar ao longo deste ano. Bombou tem apresentação e edição final do jornalista, que reuniu um time de profissionais com o objetivo de democratizar a informação com uma linguagem simples e acessível. O agregador de notícias será anunciado nesta segunda (17) em redes como Facebook, YouTube e Spotify, mas alguns episódios já estão disponíveis na plataforma de áudio.

Bombou terá episódios inéditos todos os dias, às 17h. Na edição de hoje, Manoel faz um resumo de variados temas: políticas públicas, entretenimento, saúde, acontecimentos gerais, entre outros.





Polêmicas



Soares estava fora da mídia desde o último dia 30, quando a Globo anunciou a saída dele da emissora. O canal supostamente teria recebido diversas reclamações do ativista social no compliance. Em uma das queixas, uma jornalista disse ter se sentido constrangida ao deparar-se com o homem de roupão nos corredores da Globo, em São Paulo.

Outras denúncias seriam sobre o tratamento rude que o apresentador dava às funcionárias que trabalhavam no restaurante da emissora. De acordo com Manoel, a saída da emissora ocorreu em comum acordo, sem prejuízos para nenhuma das partes.

"Já vi isso muitas vezes, e meu compromisso de vida é combater o racismo, a desigualdade e injustiças. Minha saída em comum acordo reflete nossa trajetória de profissionalismo e especulações. Reafirmo minha gratidão ao grupo. Estou tranquilo sobre a verdade", disse.

*Texto de Lívia Carvalho

