Primeiro eliminado de A Grande Conquista, da Record, Bruno Camargo retornou à Mansão para ajudar Alexandre Suita em uma dinâmica que teve a dupla como vencedora. Com os R$ 10 mil endereçados ao ex-bombeiro da Eliana, o moço expressou uma finalidade curiosa: ele deseja destinar o valor do prêmio para fechar uma lan house e pagar pessoas para votarem pela eliminação de seu desafeto, Thiago Servo, do programa.





"Vou gastar meus 10k que ganhei no jogo só pagando lan house e pessoas para ficar votando #foraservo qualquer 1 menos @euthiagoservo @centraldothiago”, escreveu no Twitter na noite desta segunda (17).

O moço, inclusive, havia publicado um vídeo sobre o valor antes de saber do resultado da prova: "Se eu ganhei eu não sei, mas eu estou indo ali gastar os 10 mil que meu grande amigo Alexandre Suita me deu o privilégio de ganhar ontem com ele na prova. Então, o resultado a gente fica sabendo mais tarde, mas estou confiante, vou ali gastar, passar o cartão, depois eu pago", disse.

Vou gastar meus 10k que ganhei no jogo só pagando lan-house e pessoas para ficar votando #foraservo qualquer 1 menos @euthiagoservo @centraldothiago — Bruno Camargo 🧯 (@brunnocamargoof) July 17, 2023





vou ali gastar oq não sei se ganhei kkk @AlexandreSuita pic.twitter.com/GVmXbBBafb — Bruno Camargo 🧯 (@brunnocamargoof) July 16, 2023













Bruno e Thiago protagonizaram uma treta em que não se guardam opiniões para si. Na ocasião, Servo criticou o estilo da DJ Victoria Macan e Camargo saiu em defesa da jovem. Após a discussão, inclusive, o modelo caiu em prantos e chorou na porta do banheiro. O cantor também chegou a pôr o moço na berlinda após se salvar na Prova da Virada – o que fez com que o ex-bombeiro da Eliana, do SBT, fosse eliminado.

Os dois eram bons amigos, mas pelo visto, a inimizade continua. Na reta final de A Grande Conquista, A Prova Final reuniu todos os eliminados da Mansão para ajudar e torcer para os 6 participantes que permanecem na atração. Thiago nomeou Erik como seu ajudante, mas os dois não tiveram sorte na dinâmica e Servo corre o risco de ser eliminado do reality.

*Texto de Lívia Carvalho

