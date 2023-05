Reprodução/Instagram Geraldo Luís é cortado de amigo secreto da Record





Geraldo Luís está fora da Record após 16 anos. O jornalista, que chegou a ser uma das principais apostas da emissora na luta pela audiência aos domingos, perdeu o prestígio nos últimos anos e vinha sendo subaproveitado. Nesta quarta-feira (31), o contrato foi rescindido e agora está livre para negociar com outras emissoras. O acordo acabaria somente em 2024, mas ambos optaram pela antecipação do fim.





A informação foi publicada em primeira mão pela apresentadora Sonia Abrão, em seu perfil no Instagram, e confirmada pela coluna com a emissora, que nos enviou a nota abaixo:



"A Record TV vem a público agradecer ao apresentador e jornalista Geraldo Luís pelos 16 anos que esteve na emissora onde comandou diversas atrações jornalísticas e de entretenimento. Em comum acordo entre as partes, decidiu-se a descontinuidade do contrato de prestação de serviços nesta data", disse em nota.



Geraldo Luís estava em declínio na Record. Desde que o Domingo Show foi extinto por baixa audiência, em 2019, ele ficou sem espaço na programação. Em janeiro de 2021 ele chegou a voltar ao entretenimento da emissora, no comando do A Noite é Nossa, mas ele ficou apenas um mês no ar e precisou ser afastado por conta de complicações da Covid-19.



Desde 2022, ele ficou "encostado" no Balanço Geral de sábado. Embora a audiência respondesse positivamente, seu alto salário já era considerado incompatível para o trabalho. E o relacionamento com a emissora começou a azedar.

Geraldo passou a ser escalado para fazer reportagens nas madrugadas e constantemente reclamava na nova obrigação em suas redes sociais. Por ser diabético, ele vinha fazendo uso de diversas medicações para conseguir dar conta do trabalho, que ele já vinha fazendo sem o mesmo prazer de antes.

Carreira



Geraldo Luis estreou na Record em dezembro de 2007 e teve um crescimento rápido na emissora. Com seu perfil popular e versatilidade na condução de reportagens sobre os mais variados temas, ele passou a ganhar espaço na emissora e teve diversos projetos de programas aprovados pelas gestões anteriores.

Ele começou sua carreira em 1989 na rádio Educadora FM, na cidade de Limeira (SP), como repórter policial ao lado de Rubens Pinheiro Alves que foi quem o convidou. Geraldo foi repórter policial durante 20 anos. A estreia na TV, em rede nacional, ocorreu em 2002, quando ele atuava na reportagem do extinto Repórter Cidadão. Com o fim do programa, ele trabalhou na TV Jornal em 2006 e no ano seguinte foi para a Record.