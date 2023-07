Reprodução/Globoplay Marlene Mattos durante gravação do documentário; a diretora se defendeu de ataques após reencontro com Xuxa













Marlene Mattos tem enfrentado uma onda de ataques após exibir seu lado "durona" sem pudores no documentário de Xuxa no Globoplay. Acusada de promover um ambiente de trabalho tóxico e praticar assédio moral contra a apresentadora, a ex-diretora justificou seu "jeito de ser" com uma publicação reflexiva:

"Você pode ter resultados ou desculpas, não os dois", escreveu. A ex-diretora ainda complementou o pensamento: "Eu vou continuar na luta por resultados. É do meu jeito de ser", disse.





As declarações referem-se aos constantes relatos de mãe de Sasha sobre as situações abusivas em que viveu com a diretora. Entre elas, Marlene promoveu, por exemplo, um encontro não desejado entre Xuxa e o pai dela e ameaçava paquitas para que tingissem seus cabelos de loiro.

Na última sexta-feira (14), inclusive, a ex-empresária da loira lançou uma indireta e insinuou ingratidão de Xuxa. "Um vento que precisa ser identificado e aproveitado. Eu faço isso sempre. Os ventos não passam por mim sem que eu os aproveite", refletiu.

Nos comentários da publicação, a ex-diretora foi aclamada pelos seus seguidores, que criticaram as denúncias de Xuxa. Na publicação desta segunda-feira (17), Marlene recebeu um comentário de apoio de Deborah Secco, que se manifestou com três corações.





*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho