O sertanejo Felipe Araújo e seu pai, João Reis, fazem parte da nova exposição no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Os dois aparecem juntos em um vídeo exclusivo cantando a música Tristeza de Jeca, de Angelino de Oliveira.



A exposição temporária, intitulada Essa Nossa Canção, está em cartaz na sede do Museu da Língua Portuguesa desde a última sexta-feira(14). A mostra tem o intuito de explorar a ligação visceral entre a língua portuguesa e a música.

No Brasil, a música faz parte da nossa identidade como povo e da nossa memória coletiva, então nada mais importante do que entender mais sobre as relações profundas e origem.

Além disso, abarca diversos gêneros do cancioneiro brasileiro e promove conexões entre canções mais representativas da história da música nacional. Assim, reafirma a diversidade brasileira através da canção, com samba, rock, funk, ache, chorinho, forró e muito mais.

No local, o público poderá contemplar a curadoria de Carlos Nader e Hermano Vianna, consultoria de José Miguel Wisnik e curadoria especial de Isa Grinspum Ferraz.

