Reprodução/Globo O apresentador comentou mais detalhes sobre saída da Globo

Nesta segunda-feira (17), o apresentador Manoel Soares esteve no programa A Tarde É Sua, na RedeTV!, e comentou sobre a possibilidade de trabalhar novamente com Patrícia Poeta, sua ex-colega de trabalho no Encontro, da Globo. "Não se entra duas vezes no mesmo rio", disparou.



"A vida me ensinou com muita tranquilidade que não se entra duas vezes no mesmo rio. E não se entra duas vezes no mesmo rio porque quando não entramos aquela água que nós entramos, já passou, e aquela pela que nós entramos também já passou", disse.

Ainda assim, o apresentador deixou claro que não descarta nenhuma possibilidade, mas que quer realizar algo saudável e tranquilo. "Eu, obviamente, não descarto absolutamente nada. Se for algo relevante, se for algo saudável, se for algo tranquilo de acontecer, meu coração tá aberto a tudo. Obviamente que hoje eu tenho um projeto pessoal de comunicação que não caminha na mesma direção da TV Globo", revelou.

O jornalista ressaltou que continuará assistindo ao Encontro, mesmo após sua saída: "Eu quero dizer que algumas pessoas que fazem parte do meu caminho de vida trabalham no Encontro, o padrinho do meu filho trabalha no Encontro. Eu não posso ter uma relação de ojeriza com o programa. Eu vou continuar prestigiando o trabalho dos meus amigos. Fiquei muito feliz com a Tati Machado e a Valéria Almeida, são meninas maravilhosas".

"A minha relação com o Encontro e com a Globo não é uma relação de mágoa, ódio, até porque isso não faz bem. Se tiver uma matéria relevante no Encontro e a minha equipe se negar a levar para o Bombou, pode ter certeza que a minha equipe vai ser chamada a atenção por isso", completou.

Sobre receber proposta de outras emissoras, Manoel contou que no momento está se dedicando aos próprios projetos. "Eu tive a alegria de receber a solidariedade de muitas pessoas após o meu desligamento. Algumas dessas pessoas eram ligadas a algumas emissoras. Depois de 20 anos, eu tenho a oportunidade de construir a minha forma de me comunicar com as pessoas. Se estiverem dispostas a abraçar, obviamente que eu vou ouvir. Com certeza eu serei muito criterioso no processo de análise de qualquer proposta. É super importante que a gente crie estímulos para que a sociedade seja melhor. Eu sempre vou ouvir todo mundo", disse.

Por fim, o jornalista contou que está bem nesta nova fase: "Estou muito feliz, muito tranquilo, estou leve. E a oportunidade de construir coisas que estavam guardadas no coração. Isso é a melhor coisa que posso fazer na vida".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko