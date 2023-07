Divulgação O apresentador contou de onde vem sua fortura

O apresentador Ratinho revelou mais informações sobre seu patrimônio milionário. Aos 67 anos, o empresário possui uma emissora de TV, nove fazendas e 73 emissoras de rádio. "Desde menino, gosto de ganhar dinheiro... Se perguntarem o que eu gosto de fazer ou qual é minha profissão, digo vendedor", disse.



Em sua participação no podcast Pod Pai Pod Filho, o apresentador contou que trabalha desde jovem para ter seu próprio dinheiro. "Desde menino, gosto de ganhar dinheiro. Meus irmãos gostavam de pedir as coisas para o meu pai. Eu, não. Comecei pegando mamona para vender. Depois, fui engraxar sapato em um bar famoso em Marumbi, uma cidadezinha do Paraná. Todo sábado, todos iam engraxar lá, mas aí eu falei: 'É muito engraxate para pouco sapato'", falou.

"Comecei a inverter os papéis. Ao invés de ir no sábado, eu ia na casa das pessoas na segunda. Já comecei a estragar meus colegas (risos). Eu sempre vendi alguma coisa, gosto de vender. Se perguntarem o que eu gosto de fazer ou qual é minha profissão, digo vendedor", completou.

Ratinho é dono de nove fazendas, uma emissora de TV --a Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná-- e 73 emissoras de rádio. Além disso, planeja aumentar suas rádios para ser dono da maior rede do país.

"Hoje já tenho nove fazendas. Na TV, se pudesse fazer um contrato com o SBT para ficar do jeito que eu estou pelo resto da minha vida, eu faria. Pretendo ampliar e ter ainda a maior rede de rádios do Brasil. Hoje, são 73. Para ser a maior, faltam mais cinco", explicou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko