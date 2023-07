Reprodução/Globo A atriz foi interrompida quando se concentrava na gravação

Nesta segunda-feira (17), o programa Mais Você transmitiu ao vivo uma graaande torta de climão. O repórter Ivo Madoglio invadiu as gravações de Terra e Paixão, nos Estúdios Globo, e acabou incomodando a atriz Gloria Pires, que estava concentrada para continuar a cena com Cauã Reymond.



O repórter é conhecido por realizar participação ao vivo na atração comandada por Ana Maria, visitando cenários de novelas e entrevistando os atores no local.



Nesta ocasião, Ivo foi informado pela produção quando chegou que os atores estavam gravando uma cena. Assim, foi encaminhado para outro ambiente onde Tony Ramos estudava suas falas.

Após conversar com o ator, o repórter foi ao encontro de Glória Pires e Cauã Reymond, que estavam em um intervalo entre as cenas. Entretanto, a atriz chamou a atenção dele ao interromper sua concentração.



"Não acabamos ainda. Uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. Porque a gente não tem botão", disparou. Nos estúdios, Ana Maria concordou e pareceu desconfortável com a situação. "Vem pra cá, Ivo. Deixa eles aí. Vou fazer um intervalinho comercial", disse.



Ainda assim, Ivo colocou o microfone na frente de Cauã Reymond, que explicou a cena que estavam gravando: "Caio ameaça muito a Irene, ela ameaça o Caio, é ameaça pra cá, ameaça pra lá".



Por fim, o momento de climão foi cortado com o programa de fato inserindo um intervalo comercial. Nas redes sociais, os internautas fizeram vários memes com o ocorrido. "A Glória Pires perdeu a oportunidade de usar o próprio meme e lançar um NÃO ESTOU DISPOSTA. COM LICENÇA", escreveu um usuário no Twitter.



*Texto de Júlia Wasko

