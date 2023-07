A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 17 a 21/07

Quarta-feira, 19 de julho

Glaucia diz a Vera que tem estratégia por trás da contratação do Vitor, já que ele sabe tudo sobre a concorrência. Vitor conversa em particular com Vera e alega que é um admirador da família Monteiro e que deseja mudar as coisas. Julieta comenta com Clara que brigou com os amigos. Por experiência, Clara diz a Julieta que a desavença de amizade no seu passado dividiu o bairro. Em um flashback, Clara narra à Julieta como era a relação dela, Hélio, Leandro e Fausto quando crianças. Mauro explica a Telma que a Trufa danificou seu apartamento e entrega a cachorra para a vizinha. Telma avisa Ellen que Trufa está de castigo e Ellen encontra o resto da bandeira da gangue Pedalzera na caminha do animal. Depois de pensar muito, Mariana aceita montar o restaurante do Daniel no Armazém. Lívia fica chateada com Julieta e Karen alega que sabia da amizade de Romeu e Julieta, já que Romeu confia nela, diferente de Julieta com Lívia. Alex diz a Romeu que conversou com o grupo e que todos o perdoam, mas ele precisa largar a amizade com Julieta. Leon expõe a Ian que veio do Mundo da Imaginação e que Ian precisa descobrir sozinho como chegar até lá. Sobre o restaurante, Daniel comenta com Mariana que não vai misturar lado pessoal e profissional, e que desistiu da sociedade com Telma porque as coisas estavam se misturando; Mariana pergunta para Daniel se está rolando algo entre ele e a Telma. Vitor admira Pórcia e pensa na melhor forma de conquistá-la. No CEC, as crianças do Lado Torre mandam Julieta se afastar de Romeu, Julieta rebate dizendo que a rivalidade não faz sentido e Alex responde que a família Campos já prejudicou muito a família Monteiro. Os membros do Pedalzera se vestem com roupas sofisticadas para entrar no Residencial Verona e avistam Crânio adentrando no condomínio.