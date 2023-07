Reprodução Os ex-funcionários da Record foram informados de sua demissão nesta segunda-feira (17)





Após a coluna noticiar em primeira mão o "passaralho" promovido pela Record nesta segunda-feira (17), que dizimou quase 200 postos de trabalho somente em seu Jornalismo, a emissora decidiu justificar o que a motivou a reduzir drasticamente sua folha de pagamentos. Em nota, a explicação é que foi necessário um reajuste financeiro.







"Num momento em que todo o mercado de mídia, da televisão aberta e dos demais veículos, passa por um período de reformulação de seus investimentos, o Grupo Record - composto por Record TV, Record News, R7.com e PlayPlus – faz uma reorganização em suas frentes de trabalho", iniciou o comunicado enviado no início desta noite.

"O Grupo Record continuará trabalhando sem descanso para conquistar novos investimentos em seus negócios. Também estará torcendo e contribuindo para o crescimento e retomada do poder econômico do país e do povo brasileiro. Desligamentos foram necessários, mas com respeito ao ser humano acima de tudo, às leis e às regras trabalhistas", concluiu a nota.

Na lista de dispensas há nomes de todos os setores que compreendem o Jornalismo, mas os mais afetados foram os executivos. Após uma intensa análise, foi detectado que haviam "muitos caciques para poucos índios", e profissionais ocupando cargo de direção sem uma atuação que justificasse o alto investimento salarial.

Profissionais do vídeo também foram cortados. Patrícia Costa, que estava na emissora desde 2010, foi dispensada. Ela vinha comandando a edição de sábado do Fala Brasil, mas acumula passagens pelos principais noticiários da casa. Mylena Ciribelli também havia sido colocada na lista inicial que a coluna recebeu, mas a Record fez questão de frisar que ela segue contratada.

Roberto Thomé e Sylvestre Serrano também foram dispensados. Ambos estavam na emissora há mais de dez anos e faziam parte do time mais de repórteres veteranos.

Entre os executivos dispensados estão Grego Georgios Theodorakopoulos, que estava na Record há 14 anos e trabalhava como gerente de Esportes, e Luiz Cardamone, o Canário, que ocupava a vaga de diretor de Apoio Operacional de Jornalismo. Carmen Farão, que estava no cargo de Coordenadora de Edição Digital - Multiplaforma, também foi desligada, assim como Josmar Bueno Júnior, diretor de Conteúdo OTT e braço-direito de Antônio Guerreiro.

Efeito dominó



As demissões promovidas no Jornalismo da Record, infelizmente, atendem a uma tendência do mercado. Desde que a Globo realizou um corte gigantesco neste departamento no início do ano, substituindo altos salários por profissionais mais baratos, as demais emissoras optaram por seguir pelo mesmo caminho.

A TV Gazeta seguiu esta tendência e já dispensou um enorme time de profissionais. A Record, que já vinha fazendo cortes pontuais, decidiu pegar um pacotão de jornalistas e demitir tudo de uma só vez nesta segunda-feira. Profissionais de outros setores também deverão ser dispensados.